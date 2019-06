O portuense terminou no 16.º lugar, o primeiro fora dos pontos, numa corrida conquistada pelo húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30), quarto classificado do campeonato.

Tiago Monteiro terminou a apenas 292 milésimos de segundo do marroquino Mehdi Bennani (Volkswagen Golf), depois das três voltas ao traçado de 20,832 quilómetros, em Nürburgring, conhecido como “o inferno verde”, mas a 17,115 segundos do vencedor.

O português largou do 19.º lugar da grelha. Era 15.º após a segunda volta, mas acabaria por ser ultrapassado pelo holandês Niels Landeveld (Audi A3), que fechou em 14.º.

No sábado, disputam-se mais duas corridas da etapa alemã do campeonato, a quinto do calendário.