A corrida é registada em formato digital e os participantes vão competir entre si entre os dias 21 e 30 de novembro. "Cada atleta corre no seu contexto, mas os tempos e distâncias são registadas por numa plataforma global, o que permite a participação e a competição entre todos, independentemente da sua geografia", pode ler-se no site da Jornada Mundial da Juventude.

"Esta corrida, para além de ser pioneira no seu género, reveste-se de particular importância porque tem como grande missão promover a JMJLisboa2023 e angariar fundos para a sua preparação e realização", é ainda referido.

Duarte Ricciardi, secretário executivo da JMJLisboa2023, analisou este evento. "Aceitámos com gratidão e expectativa a proposta da Move Sports para sermos parceiros de uma iniciativa que, para além do seu caráter inovador, alia a prática do exercício físico à dimensão solidária e desejamos que os frutos desta corrida possam ajudar milhares de jovens a viver a experiência única de participar numa Jornada Mundial da Juventude".

Por sua vez, António Cunha, da Move Sports, relacionou esta corrida com o lema do evento, que se prevê que vai juntar jovens de todo o mundo em Lisboa. "Sentimo-nos interpelados pelo tema da JMJLisboa2023, ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’, e pensámos de imediato na importância do movimento e a urgência de ação", começou por explicar.

"Por outro lado, o mundo tem sido repetidamente confrontado pelo próprio Papa Francisco, para a necessidade de mudarmos de vida, de cuidarmos da Casa Comum, o que implica a prática de hábitos saudáveis de vida. Juntamos tudo isto e a corrida pareceu-nos algo de natural. Fizemos a proposta à organização das JMJLisboa2023 e fomos muito bem acolhidos. A partir daí, o caminho foi simples. O nosso desafio é dar a oportunidade às pessoas de correr por um propósito e com um objetivo", frisou.

Embora ainda falte algum tempo para a corrida, já é possível inscrever-se para participar na WYD Global Race no site www.wydglobalrace.com ou fazendo o download da App.

"Acabaste de dar o primeiro passo nesta corrida que te levará a ti e a muitos jovens às JMJ que vão acontecer em Portugal em 2023", lê-se na apresentação disponibilizada.

"A mudança começa em cada um de nós e o Papa Francisco convoca-te a ti a fazeres caminho. Calça os ténis e faz-te ao largo porque o tempo urge. O tempo é este, o tempo é agora. Faz como Maria e parte apressadamente, por ti, pelos outros e corre", é ainda apontado.

Qualquer pessoa pode participar na corrida, independentemente do local onde esteja e da idade, e no dia 30 de novembro os resultados estarão disponíveis para consulta.

Além disso, "as pessoas que queiram podem ainda seguir os atletas na plataforma, acompanhando os treinos e as corridas. Poderão mesmo enviar incentivos ou fazer doações por objetivos cumpridos pelos atletas que apoiam", sendo que "as verbas recolhidas, tanto através das inscrições como dos patrocínios da corrida, servirão para angariar fundos para a preparação e realização da JMJLisboa 2023".

A JMJ Lisboa 2023 vai realizar-se entre os dias 1 e 6 de agosto desse ano. Foi a 27 de janeiro de 2019, no Panamá, que foi divulgada a escolha da cidade de Lisboa pelo Papa Francisco para acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude, inicialmente prevista para 2022 — mas adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).

A JMJ Lisboa 2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá nos terrenos da margem do rio Tejo, ao norte do Parque das Nações, e será encerrada pelo Papa.