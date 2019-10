“Não-lugares”, segundo Marc Augé - esta era a resposta certa! -, são espaços transitórios que não têm significado relacional e histórico suficiente para serem definidos como “lugares” - por exemplo, quartos de hotéis, aeroportos, supermercados.

Ora, os meus olhos, durante a emissão do jogo, mais do que procurarem os pés do Ronaldo, que poderia marcar o golo n.º 700 da carreira, tinham ido parar a pessoas, fenómenos, pormenores que são muitas vezes transitórios mas que acabámos por perceber que estão cheios de significado relacional, histórico, social.

Há vários meses que ando a dizer que gostava de escrever a crónica de um jogo de futebol - eu, que pouco percebo do assunto. Se está à espera de uma análise da estratégia de jogo, esta crónica não é para si. Se, pelo contrário, tem curiosidade de saber o que uma iletrada do futebol tem a dizer sobre os 90 minutos de ontem e como é possível conhecer mais sobre o mundo do chamado desporto-rei ao olhar para as imagens em que não aparece a bola, seja bem-vindo. Prometo falar pouco ou nada do jogo. Está lançado o desafio.

A primeira descoberta surgiu ainda o jogo não tinha começado.

O “não-lugar” de levar uma criança pela mão

Faltavam poucos minutos para a bola começar a rolar quando a cena habitual apareceu nos ecrãs: no túnel que dá acesso ao relvado, neste caso do Estádio Olímpico de Kiev, capital da Ucrânia, apareciam em fila, ainda penteadinhos, grandes nomes do futebol prontos para lutar por uma vaga no Euro2020 (e, pronto, do jogo não haverá muito mais do que isto neste texto).

Estava tudo preparado: os holofotes prontos para iluminar as estrelas, as bandeiras (maioritariamente, azuis e amarelas) no ar, aqueles saltinhos de aquecimento dados.

Mas os meus olhos ficaram presos lá atrás, a cerca de meio metro das caras que todos querem ver. Fixaram-se nas crianças que davam a mão aos jogadores.

Eu tinha quase a certeza de que nem sempre tinha sido assim. A pergunta impôs-se: “Desde quando é que isto é feito?”. Fui à procura da resposta. E encontrei-a mesmo antes de Yaremchuk marcar o primeiro golo, logo aos seis minutos (incrível, ainda consegui mais uns laivos de crónica). Atrás da resposta vieram informações recheadas dos tais “significados históricos, sociais” que nos ajudam a perceber os nossos tempos.

Parece, então, que a ideia de os jogadores serem acompanhados de crianças na entrada para o campo se começou a tornar popular no final dos anos 90 - por exemplo, nesta final da Taça de Inglaterra de 1999, já se veem duas crianças nos instantes antes do início do jogo - e se estabeleceu de forma mais oficial no Mundial de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. A FIFA emitiu no ano anterior ao campeonato um comunicado onde explicava que se tinha aliado à UNICEF para fazer da proteção das crianças uma causa com atenção à escala global. A parceria ficou conhecida como “Say Yes for Children” (“Digam Sim pelas Crianças”, numa tradução livre) e incluía várias ações. Entre elas, anunciava a FIFA nessa nota: “Em todos os jogos, crianças com t-shirts a dizer ‘Say Yes’ levarão os jogadores para o campo”.