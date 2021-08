A caminhada do youtuber pelo mundo do boxe continua sem conhecer o sabor da derrota. Jake Paul, de 24 anos, conseguiu a sua quarta vitória e soma agora um registo profissional de 4-0 ao vencer por decisão dividida o ex-campeão dos pesos meio-médios (77kg) do UFC, Tyron Woodley, de 39 anos.

Fazendo uso da vantagem da sua envergadura e conseguindo escapar aos ataques do veterano, Paul arrecadou a vitória com os cartões de pontuação finais a ditar 77-75 (Paul), 77-75 (Woodley), 78-74 (Paul). Foi a luta mais longa do jovem na sua curta carreira no boxe. Nas outras três ocasiões em que subiu ao ringue o youtuber conseguiu nocautear os seus adversários nos dois primeiros assaltos.

Já Tyron Woodley, que fez a estreia no boxe, voltou a sentir o dissabor da derrota — a quinta seguida no mesmo número de combates. O lutador deixou o UFC em março depois de quatro combates perdidos de forma consecutiva no octógono. O seu registo no MMA é de 19-7-1.

No resto do cartaz, Daniel Dubois dominou o seu adversário Joe Cusumano no primeiro assalto, garantindo o nocaute técnico. Na luta anterior, Montana Love derrotou Ivan Baranchyk no sétimo round por TKO, enquanto Tommy Fury (meio-irmão de Tyson) deu início à noite com uma vitória por decisão unânime diante Anthony Taylor.

O evento foi transmitido em PVP na Showtime.