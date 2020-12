O defesa lateral, de 23 anos, foi substituído pelo avançado colombiano Luis Díaz aos 52 minutos do encontro com o Tondela, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que o FC Porto, detentor do troféu, venceu por 2-1.

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do clube portuense na Internet, Zaidu juntou-se no lote de indisponíveis para o treinador Sérgio Conceição aos defesas Pepe e Marcano e ao guarda-redes Mbaye, todos a recuperarem de lesões.

O campeão nacional está a preparar o jogo de quarta-feira com o Paços de Ferreira, dos quartos de final da Taça da Liga, no Estádio do Dragão, no Porto, com início às 18:45.