O Zenit, comandante da prova com 36 pontos, pode ficar com uma margem maior na frente, depois de o Rostov, que seguia no segundo posto a três pontos, ter perdido na receção ao Tambov (2-1).

Ainda hoje, a outra equipa que seguia a três pontos do líder, o Lokomotiv de Moscovo, na qual alinham os portugueses Éder e João Mário, recebe o Krasnodar, quarto no arranque da ronda, pelo que o Zenit tirará dividendos seja qual for o resultado.

Um golo de Sardar Azmoun, aos 63 minutos, foi o suficiente para a equipa de São Petersburgo, que se desloca à Luz na sexta jornada do grupo G da 'Champions', vencer o encontro.