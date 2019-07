Zlatan Ibrahimović é conhecido por ser mortífero diante da baliza e dos microfones. E por microfones, entenda-se, cada vez que o sueco fala em público. A personagem que o avançado do LA Galaxy veste, que fala na terceira pessoa e se assume como o melhor dos melhores, cativa os adeptos e dá-lhe um lugar de destaque cada que utiliza as redes sociais.

Ora, esta segunda-feira, Ibra recorreu ao Twitter para mostrar ao mundo aquele que é para si o melhor onze de todos os tempos. E desengane-se se por acaso viu a entrevista do antigo jogador do Manchester United à Sports Bible, em que Zlatan enumera os 10 melhores jogadores com quem jogou, e se acha que isso lhe pode dar alguma pista.

O onze da vida de Zlatan é, bem, um campo repleto de Zlatans. Na descrição que acompanha a publicação o internacional sueco confessa que apenas está na dúvida em relação ao treinador. "Talvez seja o Zlatan", escreve.