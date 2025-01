A Inteligência Artificial está a seguir os interesses da humanidade? A questão ganha relevância numa altura em que o mundo empresarial atravessa uma profunda transformação impulsionada pela Inteligência Artificial (IA), com mais de 70% das organizações globais a adotarem esta tecnologia em 2024, segundo um estudo da McKinsey.

O terceiro e último episódio de “Beyond The Summit” entra nos bastidores de três empresas que estão a redefinir os limites da IA responsável, num momento em que crescem as preocupações com questões de segurança, controlo e privacidade.

A Synthesia revolucionou a criação de vídeos corporativos ao desenvolver uma plataforma que permite gerar avatares realistas (uma espécie de clone digital dos humanos) capazes de falar centenas de línguas. Hoje, esta startup britânica vale mais de mil milhões de dólares e conta com 55% das empresas da Fortune 100 entre os seus clientes.

Do outro lado do Atlântico, a Nebula.io está a transformar o recrutamento com uma plataforma baseada em IA que analisa 180 milhões de perfis profissionais, ao mesmo tempo que procura eliminar preconceitos na seleção de talento.

Outro projeto igualmente ambicioso é o da Tools For Humanity, fundada em 2019 por Sam Altman, CEO da OpenAI, e Alex Blania. Numa era em que, de acordo com a Forbes, os bots já representam quase metade do tráfego global da Internet, a empresa desenvolveu uma tecnologia que combina verificação biométrica e blockchain para distinguir humanos de computadores no mundo digital.

Desde os novos mecanismos de controlo na produção de conteúdo aos sistemas de proteção de identidade na era digital e às tecnologias emergentes como blockchain e biometria, o último episódio de “Beyond The Summit” traça um retrato de uma indústria que procura harmonizar inovação tecnológica com responsabilidade social.

“Beyond The Summit” é uma minissérie de três episódios baseada nas conversas que Gabriel Lagoa e Miguel Magalhães conduziram durante a Web Summit, em parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI).