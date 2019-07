Esta operação diluiu as posições dos três acionistas da Great Prime, que ficaram com 18,3% do capital social e direitos de voto da sociedade.

Por isso, de acordo com o comunicado, no dia 3 de julho foi decidida uma amortização da “totalidade das ações de que a Stockprice — SGPS, S.A. era titular, mais concretamente 20 mil ações representativas de cerca de 18,3% do capital social e direitos de voto”, de parte das ações de que a API era titular, representativas de 3,4% do capital social e direitos de voto, e de parte dos títulos de que a Vintage Prime era titular, “mais concretamente 3.753 ações representativas de cerca de 3,4% do capital social e direitos de voto da Great Prime, S.A”, segundo a mesma nota.

Com estas alterações, o capital social e direitos de voto da Great Prime passaram, na sua maioria, para a sociedade A Porta da Lua, num total de 49.574 ações representativas de 60,4% do capital social e direitos de voto.

A API e a Vintage Prime controlam, cada uma, 16.247 ações representativas de 19,8% do capital social e direitos de voto da Great Prime.

Apesar destas mudanças, “a participação qualificada de 13.725.157 ações representativas de 10,32% do capital social e direitos de voto da Corticeira Amorim, SGPS, S.A. continuou a ser imputável” a Maria Fernanda Oliveira Ramos Amorim, por controlar as sociedades acionistas da Great Prime.