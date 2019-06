Foram ainda anunciadas medidas como a simplificação das regras de licenciamento de pequenos estabelecimentos de venda de agropecuário, como queijarias, e uma portaria, recentemente aprovada, para apoio fixo aos pequenos produtores que comercializem produtos no âmbito dos circuitos curtos (mercados locais).

“Está em preparação uma linha de crédito para apoiar a agricultura familiar, que deverá ser lançada em setembro”, disse Capoulas Santos, anunciando de seguida a intenção de dar a estes agricultores “acesso privilegiado às terras do Estado” e apoios para a sua formação.

“O Ministério da Agricultura considera de grande relevância este estatuto”, da agricultura familiar e de jovem empresário rural, afirmou o governante, defendendo que a oferta de ementas escolares “deve respeitar os critérios de prioridade” sazonal e de proximidade, favorável a muitos agricultores familiares.

O ministro anunciou ainda 500 mil euros para as organizações agrícolas (associações e confederações) divulgarem o novo estatuto junto dos agricultores familiares, que podem assim aceder a ajudas financeiras e não financeiras, e ainda outro apoio de 300 mil euros para estudos e recolha de informação a distribuir pelas organizações agrícolas.

“Só assim [pela divulgação do estatuto] podemos chegar a todos deste estrato socioprofissional, tão importante para manter vivo o nosso mundo rural”, defendeu o ministro da Agricultura.

Outra medida anunciada foi a abertura de um balcão em cada direção regional de agricultura, segundo um despacho ministerial de 24 maio, destinado especificamente a divulgar o estatuto da agricultura familiar e de jovem empresário rural.

“A orientação das direções regionais é, o mais tardar até 02 de setembro, que estejam todos os balcões a funcionar no máximo até ao fim de agosto. 02 de setembro é a data limite”, precisou o ministro.

Capoulas Santos falou ainda da abertura de mais concursos para estes agricultores: “Já abrimos concursos específicos para apoio às organizações agrícolas. Já temos um concurso fechado e vamos abrir outro”, disse.

O ministro adiantou ter dado instruções para a abertura de concursos que “discriminem positivamente, ou sejam totalmente dirigidos”, à agricultura familiar, como 110 milhões de euros para abrir concursos dirigidos aos Grupo de Ação Local (GAL) ou 40 milhões de euros para concursos dirigidos a jovens agricultores.

O estatuto de Jovem Empresário Rural (JER) foi publicado em meados de janeiro, prevendo apoios e medidas, como benefícios fiscais, e a majoração na atribuição de apoios por concurso e linhas de crédito específicas.

Em finais de fevereiro, o Governo anunciou que em março ficaria disponível uma plataforma para os agricultores familiares se inscreverem e terem acesso a apoios e integrarem os fornecedores de instituições estatais.

Há um mês, no início de maio, o Governo alterou o regime de desenvolvimento local do PDR – Programa de Desenvolvimento Rural, acrescentando critérios de seleção como o estatuto de agricultor familiar ou de jovem empresário rural e explorações com certificação em modo de produção biológico.

Em algumas operações, como a promoção de produtos de qualidade locais, a portaria inclui novas tipologias de despesas e taxas de apoio, um incentivo à adesão dos produtores à comercialização por circuitos curtos e um estímulo a um papel ativo na divulgação de produtos.

Uma lei publicada há pouco mais de uma semana, em 22 maio, obriga as cantinas e refeitórios públicos a fornecer produtos alimentares com certificação de qualidade, origem e impacto ambiental, promovendo o consumo sustentável de produção local e produção certificada, em organismos e serviços da administração central, local e regional, bem como nas instituições de ensino superior público.

Na aquisição dos produtos é incluído o critério de seleção de produtos provenientes de explorações com o estatuto de agricultura familiar e tidos em conta critérios de proximidade e menores custos logísticos e de distribuição, valorizando a produção com origem no local de consumo ou adjacente e os alimentos da época.