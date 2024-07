“A Airbus Atlantic vai aumentar em 5.500 metros quadrados a área da sua fábrica em Santo Tirso [distrito do Porto], expandindo a superfície industrial em cerca de 30%”, pode ler-se num comunicado hoje enviado às redações.

De acordo com o texto, “o concurso para a expansão do edifício será lançado em setembro e o início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2025”, e “a nova área de produção deverá estar operacional no primeiro trimestre de 2026”.

Segundo a empresa, a expansão “tem por objetivo dar resposta ao crescimento significativo dos programas da Airbus, dado que a Airbus Atlantic Portugal produz atualmente secções de fuselagem para as famílias Airbus A320 e A350”.

Citado no comunicado, o diretor geral da Airbus Atlantic Portugal, Eric Belloc, refere que a empresa “reafirma a sua confiança e reconhecimento das competências de Portugal no fabrico de estruturas aeronáuticas”.

As instalações da empresa ocupam atualmente cerca de 20 mil metros quadrados num terreno de 7,2 hectares na zona industrial da Ermida, em Santo Tirso.

A Airbus Atlantic Portugal emprega 300 pessoas, das quais metade do setor da produção são mulheres, e “está a contratar profissionais para várias áreas, com o objetivo de atingir os 350 trabalhadores até ao final de 2024”.

A nível mundial, a Airbus Atlantic tem 14 mil trabalhadores distribuídos por cinco países e três continentes, tendo registado um volume de negócios estimado em 5,2 mil milhões de euros em 2024.

A Airbus Atlantic concebe e fabrica secções de fuselagem dianteira e central para a família Airbus, bem como secções de fuselagem complexas específicas para a Airbus ou asas totalmente equipadas para o ATR 42/72.

A empresa elabora a fuselagem central totalmente equipada para o Bombardier Global 7500, fuselagem central do Dassault Aviation Falcon 10X e partes complexas de aeroestruturas em metal e compósito para vários fabricantes de aeronaves.