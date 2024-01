“Venho comunicar que eu e o Grupo Altice concretizámos um acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração”, afirma o gestor nas redes Facebook, Linkedin e X.

“Seguir-se-á uma nova fase com novos desafios”, remata o gestor, que tinha suspendido as suas funções no grupo no âmbito da Operação Picoas.

Ao SAPO24 a "Altice Portugal confirma que o Grupo Altice chegou a acordo com Alexandre Fonseca, cessando o vínculo laboral que mantinha, bem como todas as funções executivas e não executivas que desempenhava.”