No arranque da iniciativa “Governo Mais Próximo”, que decorre entre hoje e quinta-feira, em Leiria, o primeiro-ministro afirmou que o distrito “é um dos maiores motores da economia portuguesa” e um dos que “mais tem contribuído” para o aumento de exportações e criação de emprego.

Ao longo de dois dias, os membros do Governo farão mais de 50 visitas, cobrindo todos os 16 concelhos do distrito de Leiria, realizando-se na quinta-feira um Conselho de Ministros descentralizado.

Na chegada ao Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, António Costa destacou que o distrito, “só nos últimos oito anos”, criou 43 mil novos postos de trabalho e o volume de negócios das empresas aumentou quase 44 mil milhões de euros.

“Foi por isso que também escolhemos o distrito de Leiria para fazer o balanço e ponto de situação do programa mais transformador que temos no Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], que é o programa das Agendas Mobilizadoras, um programa que junta empresas e entidades do sistema científico e tecnológico”, realçou.

Esse programa propõe-se a investir mais de 7 mil milhões de euros até ao final de 2026, estando previsto criar mais 18 mil postos de trabalho, “a esmagadora maioria emprego altamente qualificado”, frisou.

Segundo António Costa, Leiria é “um dos distritos com maior participação nas Agendas Mobilizadoras, quer pela excelência do seu tecido empresarial, quer pela excelência do seu politécnico”.

Nesse sentido, o Governo decidiu fazer em Leiria um ponto de situação do nível de execução daquela mesmo programa do PRR, que envolve mais de mil entidades.

No Teatro José Lúcio da Silva, decorre hoje o primeiro encontro anual das Agendas Mobilizadoras, contando com a presença do primeiro-ministro.