Com o lançamento de concurso "previsto para o mês de julho, a intervenção no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários visa uma recuperação generalizada do interior do imóvel localizado à entrada do centro histórico, de modo a definir as novas valências com espaços amplos e áreas generosas que respondam às exigências atuais da prestação de um serviço público de qualidade, ao nível de acessibilidade, de segurança e de comodidade".

De acordo com o projeto, "o rés-do-chão será totalmente ocupado, mantendo o funcionamento independente ou integrado do cineteatro de Vila Nova de Cerveira e garantindo a polivalência do piso superior para fins culturais, recreativos e de associativismo".

Com "um prazo de execução de oito meses, a empreitada representa um investimento estimado de 1,2 milhões de euros, com um montante elegível de 740 mil euros e uma comparticipação comunitária de 85% (628 mil euros) do FEDER, através do Programa Operacional Norte 2020".