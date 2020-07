A estimativa ‘flash’ do índice composto PMI (Purchasing Managers Index) da atividade total na zona euro publicada hoje é de 54,8 pontos em julho, mais de seis pontos acima do valor de junho, muito acima do mínimo de 13,6 de abril e finalmente superior aos 50 pontos que separam o crescimento da recessão.

Tanto a produção industrial como a atividade do setor dos serviços recuperaram o crescimento, registando as melhores taxas dos últimos dois anos, embora o setor terciário tenha registado dados ligeiramente melhores que os do setor secundário.

A procura foi reanimada pelos desconfinamentos e as novas encomendas recebidas também aumentaram pela primeira vez desde fevereiro, a um ritmo não visto desde outubro de 2018, embora tenham sofrido a perda das vendas para exportação.

Isto levou a uma queda das encomendas pendentes, que, embora menor do que nos meses anteriores, levou muitas empresas a reduzir ainda mais a sua força de trabalho, provocando a queda do emprego pelo quinto mês consecutivo, embora de forma mais moderada, e concentrando-se particularmente na indústria.

Em relação ao futuro, as expectativas de atividade total durante os próximos 12 meses continuaram a melhorar em relação aos mínimos de março passado tanto na indústria como nos serviços, refletindo as expectativas de maior abertura económica.