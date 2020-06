De acordo com a certificação legal de contas, incluída no relatório e contas divulgado na segunda-feira à noite, a PWC coloca reservas ao valor de ativos por impostos diferidos incluídos no balanço da mutualista, de 833 milhões de euros no final de 2019 e 817 milhões de euros em final de 2018.

Segundo a PWC, a mutualista não apresenta capacidade de gerar lucros futuros que “permitam recuperar parte substancial dos ativos por impostos diferidos registados”, pelo que considera que haverá uma avaliação excessiva quer desses ativos e, por decorrência, dos capitais próprios da mutualista e dos seus resultados líquidos.

“Desta forma, os ativos por impostos diferidos e os capitais próprios, incluindo o resultado líquido do exercício, constantes do balanço da entidade em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, encontram-se sobreavaliados por um montante materialmente relevante, a magnitude do qual não estamos em condições de quantificar, dada a incerteza inerente às projeções dos resultados tributáveis”, lê-se na certificação legal de contas da PWC, incluída no relatório e contas de 2019.

A Associação Mutualista Montepio Geral teve prejuízos de 408,8 milhões de euros em 2019, sobretudo devido ao reforço das imparidades para o banco Montepio (em 377,5 milhões de euros). Em 2018, tinha tido lucros de 1,6 milhões de euros de 2018.

Na segunda-feira ao final da noite, a mutualista divulgou a convocatória para 30 de junho da assembleia-geral para deliberar as contas de 2019, a qual se acompanha de vários documentos relativos às contas.