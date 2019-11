Se "andou a viver debaixo de uma pedra" — a autoria da provocação é do apresentador do palco ContentMakers da Web Summit — vale a pena recordar do que estamos a falar. Baby Shark é uma música infantil criada pela sul-coreana Pinkfong, marca da SmartStudy, empresa que faz canções e jogos digitais para crianças. Atualmente, o tema conta com mais de 3,8 mil milhões de visualizações no YouTube (sem contar com as várias réplicas, adaptações e desafios) e "furou" as tabelas (os famosos tops) no Reino Unido e nos EUA, figurando ao lado de nomes como Ariana Grande, Drake ou Calvin Harris. Já tenho a sua atenção? Pois bem, vamos à "música-sensação".

"Ai, agora não vou conseguir tirar isso da cabeça nas próximas horas". Pois bem, já sabe como se sentem muitos dos pais deste mundo, cujas crianças pedem uma e outra vez (e mais uma e mais outra vez) para ouvir e dançar o Baby shark.

Se estiver a pensar como retorquir a provocação de arranque, calculo que a sua próxima pergunta seja "mas de que buraco saiu isso?".

O sucesso, ao contrário do que possa parecer, não surgiu do dia para a noite, e o investimento foi grande e cuidado, conta Ryan Lee.

A especialidade da Pinkfong é fazer músicas infantis e a do Baby Shark foi lançada em 2015. O primeiro desafio foi escolher o protagonista desta história e para isso a empresa olhou para o seu principal público. Podia ter optado por uma borboleta, mas um tubarão ou um leão teriam maior sucesso entre os rapazes, que gostam de animais ferozes. Ficou o primeiro, mas está longe de ser aterrador: é amarelo, é bebé e é sorridente.

"O nosso público é um pouco diferente do de outros criadores de conteúdo. De um lado temos os pais, que são os guardas e que são também os que efetivamente compram; e do outro lado temos os miúdos, o consumidor final, que é na verdade o mais importante, porque se eles não gostarem do produto os pais não vão abrir a carteira", explica Lee.

Ao protagonista juntaram não apenas cores garridas, mas também uma melodia animada que fica no ouvido, em parte porque não causa estranheza. "As pessoas estão muito familiarizadas com coisas que já ouviram antes, então nós usamos melodias que sejam clássicos".

Tudo foi estudado ao milímetro para "atrair o olhar da criança muito rápido. E como o espaço de atenção é muito curto, menos de dois minutos, os nossos conteúdos duram sempre menos de três minutos", detalha Lee.

créditos: Inês F. Alves | MadreMedia

Afinado o produto, foi lançado em 2017 um desafio — ao estilo do Ice Bucket Challenge, que desafiava as pessoas a partilhar um vídeo a derramar um balde de água gelada sobre a própria cabeça para sensibilizar, no caso, para a doença da esclerose lateral amiotrófica. Neste caso, o desafio era tão simples quanto isto: imitar a coreografia da música e partilhar o vídeo.

Depois escolheram-se dois mercados que dominam o inglês: Malásia e Filipinas. Num instante o desafio (ou challenge) chegou ao Reino Unido e daí atravessou o Atlântico e aterrou nos Estados Unidos. A popularidade de Baby Shark por esta altura já era incontornável. Os próximos objetivos são de expandir para o Brasil, Norte de África e Médio Oriente.