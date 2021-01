“O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade com a designação comercial Aspenholding, as sociedades Next Trade Ltd., Beauty Productions Ltd., TLC Consulting Ltd. e Orion Service EOOD, a atuarem através das páginas de internet aspenholding.com, aspenholding.co e aspen-holding.com, não se encontram habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis”, lê-se no aviso emitido pelo banco central.

O supervisor bancário alertou ainda que a “sociedade Iniciativa Decimal, Unipessoal, Lda., com o NIPC 515619868, detida por Yevhen Rostovskyi, com o NIF 300730209, também não se encontra habilitada a exercer, em Portugal” as referidas atividades.

O Banco de Portugal lembrou que a atividade de receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis encontra-se reservada às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada na sua página da internet.