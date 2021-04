“O Banco de Portugal adverte que as entidades que atuam através do site ‘www.brightfinance.co’ não se encontram habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis”, alerta o BdP em comunicado.

O supervisor avisa ainda que a sociedade Neptune Whisper Unipessoal, Lda., detida por Simeon Simeonov Hristov, e a sociedade Nenupharprodigy, Unipessoal, Lda.,detida por Bogdan Aleksandrov Ivanov, também não se encontram habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do BdP, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis.

A atividade de receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, prevista na Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras encontra-se reservada às entidades habilitadas a exercê-la, podendo a lista ser consultada no site do BdP.