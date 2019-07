“O Banco de Portugal já transmitiu à Caixa Geral de Depósitos [CGD] a sua posição relativamente à política de pagamento de juros de depósitos a prazo recentemente anunciada por esta instituição de crédito”, disse fonte oficial do banco central à Lusa.

A Lusa já tinha contactado o Banco de Portugal na semana passada, questionando sobre se é legal a CGD não pagar juros ilíquidos em depósitos a prazo e depósitos poupança quando o valor resultante da taxa de juro for abaixo de um euro e qual a lei em que se insere essa decisão. Também foi questionada a CGD, mas até ao momento não obteve resposta.

A resposta do Banco de Portugal hoje divulgada não indica a posição manifestada ao banco liderado por Paulo Macedo, mas fonte do setor financeiro indicou à Lusa que o banco central se manifestou contra a decisão da CGD.

Na semana passada foi conhecido que, a partir do dia 01 de agosto, a CGD vai cortar em 70% a remuneração de alguns produtos poupança e depósitos a prazo, com redução dos juros de 0,05% para 0,015% (Caixapoupança Reformado, Caixapoupança Emigrante e Caixapoupança Superior e as contas Caixapoupança Mais Reformado).

Na informação enviada aos clientes, que podem cancelar os contratos caso não concordem com as novas condições, a CGD diz ainda que vai reter juros ilíquidos até um euro. Ou seja, se o valor resultante da taxa de juro contratada for de 70, 50 ou cinco cêntimos a CGD não o paga.

No início desta semana, o Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre se irá tomar alguma posição junto do banco público e considerou a retenção de juros uma “medida ‘pioneira’ inclassificável e incompreensível a todos os níveis”.

Em perguntas ao Ministério das Finanças, a que a Lusa teve acesso, a deputada bloquista Mariana Mortágua questionou o Governo sobre a leitura que faz desta decisão e se, “enquanto acionista, irá tomar alguma posição junto da CGD nesta matéria, considerando não só a divergência com objetivos do banco público mas também o sinal negativo que é dado à banca nacional”.