Estas entidades que atuam sob as designações comerciais “Solução + Mais” e “Empréstimo na Hora” através, nomeadamente, da rede social Facebook (respetivamente, em https://www.facebook.com/solucaomaisemprestimos e https://www.facebook.com/emprestimocomcheques), não estão habilitadas a conceder, intermediar ou a efetuar consultoria de crédito.

A atividade de concessão de crédito e as atividades de intermediação e de consultoria de crédito estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, podendo as listas das entidades autorizadas ser consultadas no site do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário.