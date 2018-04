Depois de em janeiro as novas operações de crédito à habitação terem apresentado um recuo face a dezembro, ao fixarem-se em 634 milhões de euros (abaixo dos 819 milhões de dezembro), em fevereiro aumentaram para 676 milhões de euros (+6,64%).

O valor concedido em fevereiro deste ano é também superior ao de fevereiro de 2017 para novas operações de crédito à habitação, já que então foram emprestados 530 milhões de euros.

No total, em janeiro e fevereiro deste ano, os bancos já emprestaram 1.310 milhões de euros para compra de habitação, mais 21% do que os 1.083 milhões emprestados nos meses dois meses do ano passado.

Apesar das novas operações de crédito à habitação terem aumentado em fevereiro, o ‘stock’ total de crédito à habitação caiu ligeiramente em fevereiro para 92.859 milhões de euros (-0,10% face a janeiro e -1,51% face a fevereiro de 2017).

A explicar isto estará a chegada ao seu termo de contratos de crédito à habitação assim como amortizações antecipadas.

Ainda nas novas operações de crédito em fevereiro, aumentaram os empréstimos ao consumo, que totalizaram 358 milhões de euros (acima dos 342 milhões de janeiro), e os empréstimos a outros fins, que foram de 148 milhões de euros em fevereiro (acima dos 135 milhões de janeiro).