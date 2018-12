“No caso das empresas financeira e dos bancos é importante continuar a reforçar a capacidade de absorção de choques negativos através de níveis de capital adequados. Assim é fundamental a adoção de políticas prudentes da aplicação de resultados gerados, em especial no que concerne à distribuição de dividendos”, refere o Banco de Portugal (BdP) no Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro, hoje divulgado.

No documento, o BdP reconhece a evolução favorável do sistema bancário, com a redução “significativa” dos empréstimos não produtivos (NPL), mas avisa que a melhoria “tem de continuar, tendo em conta as fontes de risco sistémico associadas à atual conjuntura internacional” e ao “agravamento da incerteza geopolítica e económica”.

“É essencial a manutenção da atual trajetória de redução de ativos não produtivos e de reconhecimento de perdas nos ativos com menor probabilidade de serem recuperados, de acordo com os planos de redução de ativos não produtivos que foram submetidos às autoridades de supervisão”, refere.

As ‘fintech’ também são identificadas no relatório do BdP como uma “fonte de risco” para os bancos, embora ainda não haja evidência no contexto europeu de materialização desse risco.