Falando num evento organizado pela Confederação Bancária Europeia, Enria disse que os bancos deveriam considerar tais aumentos de capital quando anunciassem os seus planos de distribuição.

“De um ponto de vista de adequação de capital, pedimos especificamente a alguns bancos para reverem as suas trajetórias de capital para incluir cenários macroeconómicos adversos suficientemente conservadores e atualizados, incluindo pressupostos recessivos consistentes com as projeções oficiais negativas”, disse Enria.

“Estas trajetórias de capital devem ser utilizadas pelos bancos ao anunciarem os seus planos de distribuição depois de terem dialogado com as suas equipas de supervisão”, acrescentou.

O aumento das taxas de juro será benigno para a rentabilidade dos bancos, mas não será suficiente para a melhorar.

Os bancos “devem concentrar-se num conjunto mais amplo de ações que colocarão a sua rentabilidade e modelos de negócio num ritmo sustentável num futuro previsível”, de acordo com a Enria.

Por conseguinte, o responsável acrescentou: “O processo de normalização das taxas de juro requer atenção da supervisão”.

O aumento das taxas de juro geralmente melhora as margens de intermediação dos bancos, mas numa recessão económica os lucros pioram devido à deterioração da qualidade dos ativos e a uma queda dos rendimentos líquidos dos juros.

Isto aumenta a pressão sobre os custos de financiamento dos bancos, uma vez que o BCE deixa de lhes proporcionar liquidez muito barata.

Além disso, há riscos de contágio se as taxas de juro do mercado subirem de forma desordenada.