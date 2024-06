“Os especialistas do Eurosistema projetam agora que a inflação global seja, em média, de 2,5% em 2024, 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026”, refere um comunicado do banco central hoje divulgado.

O documento acrescenta que a inflação média para a zona euro deverá ficar abaixo da meta dos 2,0% em 2026, mantendo a previsão de uma inflação média na região de 1,9%.

A meta da inflação nos 2,0% foi assim adiada um ano, depois de os técnicos do BCE colocarem este marco a ser atingido em 2025.

A inflação sem os preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares deverá atingir uma média de 2,8% este ano, 2,2% no próximo e 2,0% em 2026.

“O Conselho do BCE está determinado a assegurar que a inflação regresse atempadamente ao seu objetivo de médio prazo de 2%. Irá manter as taxas diretoras suficientemente restritivas durante o tempo necessário para atingir este objetivo”, referiu a presidente do BCE, Christine Lagarde, em conferência de imprensa.