“Nem eu, nem nenhuma entidade entidade ligada a mim, alguma vez tivemos ao nosso dispor nenhum dinheiro que tenha sido emprestado pela CGD [Caixa Geral de Depósitos], ou por outros bancos”, assegurou José Berardo numa carta aberta ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

O empresário indicou que todo o dinheiro foi perdido “por ter sido imediatamente usado na aquisição de ações (o que os bancos sabiam e incentivaram desde o início) que perderam quase a totalidade do seu valor devido à crise de 2008. Pior, desde aí, na tentativa de procurar pagar, além de terem sido vendidas as ações compradas com os empréstimos e que tinham sido dadas em penhor (que a CGD só decidiu vender quando já não valiam quase nada), ainda reforcei as garantias prestadas a dívidas que não eram minhas, mas de entidades de que era Legal representante, tendo perdido grande parte do meu património dessa forma".

Adianta ainda Berardo nesta missiva que "nem com a entrega desses bens consegui pagar a dívida, tendo pago só em juros 231 milhões de euros (que a Banca foi muito convenientemente registando como proveitos ao longo da Crise). Veja-se bem: já paguei à banca 231 milhões de euros em troco de nada. E como se não bastasse o ataque ao meu património, tenho agora que defender-me do ataque ao meu bom nome”, vincou numa carta com cinco páginas, em que considera que foram violados os seus direitos fundamentais na audição na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 10 de maio.

“É caso para dizer que a casa do povo fechou a porta à violação dos meus direitos fundamentais, mas logo abriu a janela a essa mesma violação”, defendeu, referindo-se ao facto de o presidente da comissão de inquérito ter acedido ao seu pedido e ter mandado sair da sala as televisões e as rádios, acabando a audição por ser transmitida por várias estações com sinal do Canal Parlamento.

Em 23 de maio, o empresário conhecido como Joe Berardo tinha admitido ter-se excedido durante a sua audição, ressalvando que não tinha a intenção de “ofender”, e hoje afirmou que respondeu “no mesmo tom de desafio a perguntas também elas provocatórias, quando não vexatórias”.