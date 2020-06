Em declarações aos jornalistas na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre a expectativa em relação ao Plano de Estabilização Económica e Social, que será hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, e que enquadrará o Orçamento Suplementar.

“Aguardaremos pelo documento para o comentar. Eu devo dizer que hoje é noticiado por um jornal, com fonte confirmada pelo Governo já, um complemento que será pago a quem perdeu rendimentos com o lay-off, ou seja, o Governo reconhece que a perda de rendimentos com o lay-off foi um problema nos últimos tempos que precisa de ação”, defendeu.

Assim, na perspetiva da dirigente bloquista, se o Governo “está a compensar a perda do lay-off no passado, seguramente compreende a necessidade de não continuar com salários cortados a um terço até ao final do ano”, entendendo “aquela que tem vindo a ser a exigência do Bloco de Esquerda de garantir os salários dos trabalhadores”.

“Se esse foi o raciocínio que o Governo fez para propor agora uma compensação a quem perdeu salário, o que se exige é que na próxima modalidade de apoio às empresas - com lay-off ou outros mecanismos - os salários sejam garantidos a 100%”, reivindicou.