Em declarações à agência Lusa, o deputado do BE Ricardo Vicente detalhou o projeto de resolução dos bloquistas, no qual recomendam “ao Governo medidas para formulação de preços justos ao produtor e ao consumidor”, instando ainda o executivo a transpor, “com caráter de urgência” a diretiva europeia “relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar”, que prevê medidas mínimas a aplicar por cada Estado.

Na ótica do bloquista, durante a pandemia de covid-19, é notória “a necessidade de promover políticas que promovam de alguma forma a soberania alimentar”, o que implica que seja “possível aos produtores agrícolas e aos pescadores valorizar a sua produção”.

“O objetivo do projeto de resolução é trazer justiça para o mercado de bens alimentares, tornando sustentável do ponto de vista económico a atividade dos agricultores e dos pescadores e acabar com o abuso das entidades promotoras da grande distribuição em Portugal”, explicou.

Segundo o bloquista, em Portugal existe “uma cadeia de distribuição que está cartelizada, tomada por muito poucas entidades de distribuição de bens alimentares que dominam a totalidade da cadeia”.

O BE recomenda assim ao executivo, liderado pelo socialista António Costa, que “este legisle no sentido de obrigar a que os contratos de abastecimento às cadeias de distribuição indiquem o valor dos custos de produção e que garantam um compromisso de que os produtos fornecidos nunca atingem preços inferiores ao seu custo de produção”.