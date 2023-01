A BMW manteve-se como a marca premium mais vendida em 2022, batendo a Mercedes-Benz com uma vantagem mínima. Ambas as marcas tiveram uma redução no número de veículos vendidos, mas a BMW conseguiu vender mais 56.792 veículos em todo o mundo do que a sua direta concorrente.

A BMW vendeu um total de 2.100.692 veículos, o que representa um decréscimo de 5,1 por cento em comparação com 2021. A Mercedes, por sua vez, vendeu 2.043.900 veículos vendidos, menos 1% em comparação com o ano anterior.

Os números da Audi, que completa assim a trilogia alemã que lidera o segmento, ainda não foram revelados.

O segmento de veículos híbridos e eléctricos é atualmente o mais dinâmico: as vendas da BMW aumentaram 35,6% para um total de 372.956 unidades e a Mercedes vendeu 319.200 veículos plug-in e totalmente eléctricos, o que representa um aumento de 19 por cento. Incluindo as vendas dos Smart, quase todos os segundos carros vendidos pela Mercedes-Benz Passenger Cars em 2022 eram movidos a bateria (44% das vendas totais de unidades de retalho).

A Rolls-Royce, marca do Grupo BMW, teve em 2022 o melhor ano de toda a história da marca de luxo, com 6.021 carros entregues a novos clientes. O Mercedes-Maybach, marca que compete no mesmo segmento, também teve um ano recorde com 21.600 unidades entregues aos clientes, mais 37 por cento do que em 2021.

O ano de 2022 foi marcado por dificuldades logísticas no setor automóvel, que determinaram tempos de espera alargados e dificuldade em ter veículos disponíveis para entrega.