A bolsa de Lisboa fechou hoje em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,44% para 6.127,10 pontos, em linha com os ganhos do resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 ficaram em alta, três em baixa e duas inalteradas. A EDP Renováveis liderou as subidas com um ganho de 2,51% para 14,30 euros. Quanto às principais bolsas europeias, Milão destacou-se ao subir 1,17%, Paris avançou 0,86%, Frankfurt 0,60%, Londres 0,38% e Madrid 0,11%.