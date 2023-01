O BOOST - Building Better Tourism, evento internacional organizado pelo NEST - Centro de Inovação do Turismo, vai reunir entidades nacionais e internacionais ligadas ao turismo no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões nos dias 12 e 13 de janeiro.

A missão primordial da organização passa não só por olhar e debater o potencial do setor através da lente da transição verde e digital, mas também para dar palco a vários players e startups que estejam a desenvolver soluções e tecnologias aplicáveis ao turismo que ainda se encontrem numa fase inicial.

Segundo o site do Boost, a intenção é inspirar e discutir caminhos de crescimento e captar bons exemplos internacionais para que sejam aplicados no ecossistema português. "Numa altura em que vivemos um período excecionalmente desafiante, uma das formas de apoiar a recuperação do setor é precisamente através da aceleração e reinvenção do setor do turismo", pode ler-se.

Durante os dois dias irão ocorrer várias palestras onde serão debatidos temas como a importância da transformação digital no Turismo verde e os desafios e necessidade de conciliar o crescimento contínuo com a sustentabilidade e a responsabilidade social. O programa completo dos dois dias pode ser consultado neste link.

A nível de agenda, destacamos o painel "Twin transition or the future of tourism", que vai contar com a moderação de Rute Sousa Vasco, produtora e autora do The Next Big Idea (TNBI), e que terá como oradores Iban Rabasa (Senior Manager EU Government & Corporate Affairs at Expedia Group), Annalaura Gallo (Director – Public Affairs & Communications at EU Travel tech), Sandra Puig (Project Manager at Catalan Tourism Board) e Christa Schweng (President at European Economic and Social Committee).

O evento vai arrancar com uma sessão de abertura na quinta-feira, dia 12, que vai contar com a presença de Luís Araújo (Presidente do Turismo de Portugal), Roberto Antunes (Diretor Executivo da NEST), Nuno Fazenda (Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços) e Luísa Salgueiro (Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos).