A mesma consultora refere que o Governo britânico precisa de preservar os laços existentes, pois a maior parte do comércio do Reino Unido com a África é governada por acordos intermediados pela União Europeia que vão deixar de se aplicar no final deste ano devido ao 'Brexit'.

A Cimeira "deve servir como trampolim, não apenas para maiores investimentos na África, mas para o início de um relacionamento sério com os principais governos africanos", escreveu o diretor de comunicação Matt Gillow, no 'site' do instituto British Foreign Policy Group.

Nos primeiros oito anos da década passada, vincou, dirigentes chineses fizeram 79 visitas a África, o Presidente francês, Emmanuel Macron, viajou pessoalmente até ao continente nove vezes desde que entrou em funções, em 2017, e o homólogo russo, Vladimir Putin, realizou a cimeira Rússia-África em 2019, atraindo mais de 59 líderes africanos.

"Tudo isto torna a Cimeira de Investimento Reino Unido-África da próxima semana ainda mais importante. É absolutamente essencial que o Reino Unido pós-Brexit desempenhe um papel importante de investimento em África", acrescenta Gillow.

A operação de charme culminará uma recepção no Palácio de Buckingham, que o Príncipe William e a mulher, Catherine, vão oferecer em nome da Rainha Isabel II.