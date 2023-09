A campanha “Compre em Águeda” vai decorrer entre 01 de outubro e 17 de dezembro, com a atribuição, por sorteio, de 200 vales de 100 euros e 50 de 200 euros para serem descontados, até três meses após a publicação dos resultados, em compras nos estabelecimentos aderentes do concelho.

“Uma cidade viva e ativa vê-se também no dinamismo comercial, no fluxo de pessoas que escolhem as nossas lojas para fazer as suas compras e é isso que pretendemos com mais uma campanha que, à imagem do que tem sido ocorrido nos últimos três anos, tem um forte impacto na economia do concelho”, disse o vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, Edson Santos.

O autarca considera que a campanha “é mais um fator de atratividade do território, ao mesmo tempo que incentiva a população a fazer as suas compras em Águeda.

A campanha destina-se aos estabelecimentos do comércio local do concelho de Águeda, exceto comércio a retalho em supermercados e hipermercados e comércio a retalho de combustível para veículos a motor.

Nas compras efetuadas nos estabelecimentos aderentes durante o período da campanha, o cliente terá direito a cupões de participação consoante o valor das suas compras, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados numa tômbola que será colocada no Posto de Turismo de Águeda, onde se realiza o sorteio, dia 18 de dezembro, pelas 18:30.