A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer uma moratória de um ano sobre os empréstimos bancários, que permita às câmaras fazerem face aos efeitos da pandemia, avança o Jornal de Notícias (JN). A proposta consta do caderno reivindicativo enviado na semana passada ao Governo, em preparação do Orçamento do Estado para 2021, e pede uma "mais justa e equilibrada repartição dos recursos públicos".

Com a Covid-19, as receitas das câmaras têm diminuído e os gastos têm aumentado em áreas como o apoio social às famílias, à adaptação das escolas à pandemia ou ao acompanhamento dos lares.

Por isso, escreve a ANMP na proposta a que o JN teve acesso, é "necessária a criação de uma moratória de um ano para o serviço da dívida dos empréstimos contraídos pelos municípios". A medida justifica-se porque a "situação financeira [dos municípios] é seriamente afetada pelos efeitos da pandemia". A medida estaria em vigor durante o ano de 2021.

Uma proposta para equilibrar contas das câmaras

A moratória ajudaria os municípios mais endividados, com prestações ao banco mais altas, a fazer face às despesas feitas e, sobretudo, à que se avizinha com o avançar da propagação da Covid-19. "Será muito útil, sobretudo para quem tem dificuldades financeiras", diz ao JN Gonçalo Rocha, que preside à Câmara de Castelo Paiva e à Comunidade Intermunicipal (CIM) Tâmega e Sousa.

Raul Cunha, autarca de Fafe e presidente da CIM do Ave, salienta que as câmaras não pedem mais do que já foi dado a empresas e a famílias. "Não fomos incluídos na moratória criada no início da pandemia", sublinha.

Em abril, o Governo aprovou uma moratória para as câmaras, mas só para as contribuições para o Fundo de Apoio Municipal, que empresta dinheiro às mais endividadas. A decisão visou "facilitar a liquidez, que é muito importante que as autarquias tenham", justificou, então, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.