Em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada Cecília Meireles fez o que disse ser uma "primeira análise" do documento apresentado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, remetendo para depois uma reação mais aprofundada do partido.

"Para já, depois de uma primeira leitura do grupo parlamentar, o fundamental dizer é que o plano é muito pouco ambicioso, fica aquém do que do que era esperado em algumas questões essenciais, noutras é demasiado vago e, em terceiro lugar, era preciso que fosse bastante mais concreto no que toca à retoma económica", defendeu.

Cecília Meireles considerou que o plano do Governo "não vai tão longe quanto deveria ir" em questões essenciais e fiscais, defendendo, por exemplo, que o pagamento por conta no ano de 2020 devia ter sido "completamente eliminado", só sendo retomado em 2021.

O Conselho de Ministros aprovou a isenção até 100% do pagamento por conta do IRC para os setores do alojamento e restauração e para as empresas com quebra de faturação superior a 40% no primeiro semestre de 2020.