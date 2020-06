A deputada democrata-cristã defendeu, então, que no Orçamento Suplementar, que deverá ser entregue esta semana no parlamento, “o Governo terá ocasião de mostrar ao país quem serve: se o Serviço Nacional de Saúde ou se a saúde das pessoas”.

A deputada criticou igualmente que a ministra da Saúde tenha decidido, pela segunda vez em três meses, suspender a atividade de saúde não urgente nos concelhos afetados” na Área Metropolitana de Lisboa, apelidando essa decisão de “uma dissonância incompreensível e uma decisão grave para um milhão e quinhentos mil utentes, que voltam a estar impedidos de aceder a cuidados de saúde no SNS”.

Observando que “o epicentro de covid-19 é, atualmente, a Área Metropolitana de Lisboa, com 75% dos novos casos”, Ana Rita Bessa citou palavras do primeiro-ministro e do Presidente da República para “tranquilizar o país” mas contrapôs que “fica por vezes, demasiadas vezes, a desconfortável impressão” de que Portugal pode “não ter sido tão cuidadoso” com devia “na partida para o desconfinamento, em termos do rastreamento essencial, humano e digital”.

Acompanhando as preocupações do CDS, o PSD apontou que “não será fácil nem rápido recuperar todas as consultas e cirurgias que ficaram por realizar no SNS”, mas defendeu que “é crucial” garantir que “há recursos suficientes”.

A Iniciativa Liberal acompanhou a proposta do CDS, mas o PAN advertiu que “nem todos podem recorrer aos meios privados”.

O BE acusou o CDS de ter apostado numa “narrativa de dizer que se deve dar mais dinheiro aos privados para fazerem o que o SNS não consegue fazer”, e o PCP vincou que durante a pandemia “o SNS provou que tem um papel insubstituível”.

“É no SNS que devemos apostar, e isso faz-se com ações concretas, como o Governo tem neste programa [de estabilização] e não com incentivos aos privados”, atirou Luís Soares, do PS.

Na réplica, Ana Rita Bessa, do CDS-PP, insistiu que as longas listas de espera para consultas, exames e cirurgias nos hospitais privados mostram, cada vez mais, que "é preciso por as pessoas em primeiro lugar" e frisou que, "enquanto não houver investimento real no SNS, as pessoas não têm outro remédio senão dirigir-se ao setor provado e social".