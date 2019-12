Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), partilhados pelo ministério do Turismo, as regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste registaram “números bastante positivos na ocupação hoteleira”, para o período festivo em causa.

“Em Salvador, por exemplo, os hotéis comemoram a alta procura e esperam que a ocupação no ‘réveillon’ chegue aos 100%. (…) Em Pernambuco, Recife e Porto de Galinhas são os destaques. Para o final do ano, a ocupação deve-se aproximar dos 100% nas duas localidades”, informou a ABIH.

Já na capital carioca, no Rio de Janeiro, que tem uma das principais festas de final de ano do país, a média de ocupação está em 87%. As localidades mais procuradas são Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca, Leblon, Flamengo e Botafogo.

“Os números são extremamente positivos e mostram como grandes eventos como o ‘réveillon’ podem contribuir para a economia e geração de rendimentos em todas as regiões do nosso país. O ano de 2019 foi extremamente importante para o turismo brasileiro, com conquistas históricas, e para o próximo ano trabalharemos para avançar ainda mais”, afirmou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

As autoridades do Rio de Janeiro, Brasil, mobilizaram mais de 2.000 polícias para garantir a segurança das celebrações do Ano Novo na famosa praia de Copacabana, onde três milhões de pessoas são esperadas na noite de terça-feira.