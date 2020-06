No documento, o grupo garantiu ainda que a segurança e os procedimentos de higienização foram reforçados, seguindo as recomendações das autoridades competentes.

Os acessos e as zonas comuns foram adaptados, criando corredores de circulação, e foram também instalados dispensadores de álcool gel e uma sinalética com as medidas e normas que devem ser cumpridas pelos clientes.

O uso de máscara é obrigatório e a lotação máxima das lojas é indicada à entrada de cada uma.

A limpeza nas casas de banho também foi reforçada e os espaços de alimentação passam a ter menos lugares disponíveis, enquanto os serviços de ‘take-away’ e entrega ao domicílio permanecem em funcionamento em muitas lojas.

A Área Metropolitana de Lisboa deixa de ter restrições ao desconfinamento a partir de segunda-feira, podendo abrir os centros comerciais e as Lojas do Cidadão, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Decidimos eliminar, a partir da próxima segunda-feira, as restrições que ainda existem diferenciadas relativamente ao conjunto do país, designadamente permitir a abertura dos centros comerciais de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde", afirmou António Costa, depois da reunião de hoje do Conselho de Ministros.

Há cerca de duas semanas, o Governo decidiu adiar na Área Metropolitana de Lisboa o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades com "grandes aglomerações de pessoas".

A manutenção do fecho dos centros comerciais e das Lojas do Cidadão, a limitação dos ajuntamentos a 10 pessoas (a nível nacional o limite é de 20) e o reforço da vigilância epidemiológica estavam entre as medidas tomadas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.492 mortos associados à covid-19 em 35.306 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).