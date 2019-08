“Durante o encontro entre os Presidentes da China [Xi Jinping] e dos EUA, em Osaca [Japão], os EUA disseram que permitiriam que as suas empresas fornecessem a Huawei. Quando e como se cumprirá esse compromisso?”, questionou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang.

O porta-voz considerou que uma quebra daquele compromisso afetaria a “reputação e credibilidade” de Washington.

“O mundo está a assistir. Esperamos que os EUA mantenham a sua palavra e ponham fim à opressão irracional e às sanções contra empresas chinesas, incluindo a Huawei”, disse.

Após ter acordado uma trégua na guerra comercial entre Pequim e Washington, com o homólogo chinês, Xi Jinping, em junho passado, Trump concordou aliviar as restrições sobre a empresa, mas o lado chinês acusa a sua administração de não cumprir com o acordo.

No domingo, Donald Trump afirmou mesmo que “não quer fazer negócios com a Huawei”, aumentando as dúvidas sobre um eventual recuo na decisão de proibir as firmas tecnológicas norte-americanas de fornecerem tecnologia-chave à Huawei.