Entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo de 2021, a percentagem de importações da China para a UE aumentou em 4%.

No caso da Suíça, a participação das importações cresceu no mesmo período em 0,7%. As importações oriundas do Reino Unido caíram 3,4%, seguidas das da Rússia (que sofreram queda de 1,1%) e dos Estados Unidos (1%).

Segundo o Eurostat, os fatores que contribuíram para a queda das importações oriundas dos restantes parceiros estão relacionados com a pandemia da covid-19. No caso do Reino Unido, a saída do país da UE também teve influência.

No mesmo período, as exportações europeias para a China aumentaram 1,5%, enquanto para o Reino Unido diminuíram 3,2%.

As exportações para a Rússia, Suíça e Estados Unidos cresceram menos de 0,6%.

De acordo com o Eurostat, o 'superavit' comercial da UE diminuiu no segundo trimestre, passando de 46 mil milhões de euros, nos primeiros três meses do ano, para 29 mil milhões entre abril e junho.

O valor das exportações de bens da UE para países terceiros situou-se ligeiramente acima do nível no primeiro trimestre de 2019.

No entanto, o valor das importações no mesmo período mostrou uma recuperação mais forte.

Como resultado, o excedente comercial da UE diminuiu de 46 mil milhões de euros para 29 mil milhões de euros.