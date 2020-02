A CTG é o maior acionista da EDP sendo que, no dia 06 de fevereiro, contava com uma participação de 23,27% do capital da elétrica, de acordo com o site da EDP.

“A sociedade China Three Gorges (Europe) S.A. é totalmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, cuja totalidade do capital social é detida pela China Three Gorges International Corporation, que por sua vez é detida na totalidade do capital pela China Three Gorges Corporation, que por seu turno é detida na totalidade do capital pela República Popular da China”, esclareceu a EDP na sua página ‘online’.

As ações da EDP fecharam hoje a subir 0,75% para 4,57 euros.