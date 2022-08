O Citigroup indicou em 2021 que tencionava abandonar o mercado russo de banca de retalho no âmbito de uma estratégia global e em março deste ano, após a invasão russa da Ucrânia, decidiu ir mais longe e encerrar também a banca comercial local.

Segundo o banco, o encerramento anunciado hoje afetará 2.300 trabalhadores e 15 agências e representa perdas de 170 milhões de dólares, principalmente nos próximos 18 meses.

"Explorámos várias opções estratégicas para vender estes negócios nos últimos meses. Está claro que a via do encerramento faz mais sentido, devido aos muitos fatores que complicam a situação", indicou em comunicado a empresa.

O Citigroup é o banco norte-americano com maior presença na Rússia, mas esta tem diminuído nos últimos meses.

No final do segundo trimestre deste ano, a sua exposição a ativos russos era de 8.400 milhões de dólares, face aos 9.800 milhões registados no final de 2021, indicou a entidade bancária.