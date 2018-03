"Portugal tem uma comunidade inovadora e dinâmica que está a desenvolver um setor 'fintech'(tecnologia no setor financeiro) e nós queremos trabalhar lado a lado com essa comunidade", declarou à agência Lusa Charles Bowman, antes da partida.

Em Lisboa, Charles Bowman terá contactos com os ministérios das Finanças, da Economia e dos Negócios Estrangeiros. Apesar de não ter uma posição oficial dentro da estrutura do governo de Theresa May, o Lord Mayor é uma figura com prestígio e influência.

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Susa, na sua visita a Londres em novembro de 2016 foi recebido e almoçou com o antecessor de Bowman, Andrew Parmley.

Charles Bowman vai também participar em dois eventos: um organizado pela sociedade multinacional de advogados DLA Piper e pela empresa de consultoria KPMG e um seminário intitulado "Transformação Digital e Inovação para a Banca e Seguros" no Centro Cultural de Belém.

Fruto da aposta no desenvolvimento de tecnologia aplicada aos serviços financeiros, a 'fintech' britânica está dois a três anos na vanguarda a nível internacional, considerou Bowman, sublinhando que a prova está na dimensão, já que Londres emprega 45.000 pessoas e 60.000 a nível nacional, contribuindo anualmente com cerca de sete mil milhões de libras (7,8 mil milhões de euros) para o Produto Interno Bruto (PIB) britânico.