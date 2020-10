A Finnair, companhia aérea nacional da Finlândia, anunciou que vai começar a vender, nos supermercados, as refeições prontas a consumir servidas na classe executiva. Segundo a emissora alemã Deutsche Welle, a medida tem como objetivo manter os postos de trabalho da cozinha durante a crise gerada pela pandemia e, ao mesmo tempo, dar resposta às saudades de viajar de avião.

A companhia aérea afirmou, na terça-feira, que pretende levar refeições de “alta qualidade” aos seus clientes através do projeto piloto "Taste of Finnair". Com um conceito culinário de fusão nórdico-japonesa, os pratos incluem almôndegas de rena, truta ártica e teriyaki.

Inicialmente, as refeições vão estar disponíveis numa pop up store no K-Citymarket Tammisto, em Vantaa, arredores de Helsínquia.

A vice-presidente da Finnair Kitchen, Marika Nieminen, explicou que a ideia possibilita manter os chefs empregados em Vantaa, numa altura em que a maioria dos empregados da Finnair Kitchen foram dispensados. Com a suspensão de muitos dos voos, devido à pandemia de covid-19, a Finnair dispensou temporariamente grande parte dos seus 7.000 trabalhadores.

No entanto, estima-se que 60% da força de trabalho local da Finlândia começou a trabalhar a partir de casa, o que tem gerado um grande aumento nas vendas de take away e poderá, por isso, ser uma oportunidade.