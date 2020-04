Na última semana de março, com o país a entrar na fase de mitigação, os portugueses adaptaram-se à vida com restrições. O barómetro semanal da Nielsen nota um decréscimo nas vendas na ordem dos 12,5 milhões de euros, uma quebra de 6% face ao período homólogo. São menos 12% quando comparamos com a semana anterior.

Ainda assim, o comércio no digital regista ganhos: quer em ocasiões de compra (onde cresceu 77%), quer na captação de lares (subiu 75%). “Conduzidos pelo contexto atual, os consumidores parecem mais recetivos à facilidade e comodidade de realizarem as suas compras através de plataformas digitais”, escreve a consultora.

Para além da subida no comércio digital, aumentou também a compra de produtos alimentares, contrariando a quebra generalizada do retalho alimentar.

“O facto de os portugueses estarem agora confinados nas suas casas altera alguns dos seus hábitos e rotinas diárias. No caso da Alimentação, muitas das refeições passaram a ser confecionadas e consumidas em casa. Tomar o pequeno-almoço e o lanche em casa e fazer petiscos e sobremesas levou a um forte dinamismo de algumas categorias, que surgem agora no topo dos maiores crescimentos, como as Bebidas Quentes (+38%) e as Sobremesas/Doces (+30%)”, explica Marta Teotónio Pereira, Client Consultant Senior da Nielsen.

E os Portugueses parecem mais propícios a cozinhar em casa, algo que é também patente no facto de o retalho alimentar perder neste período mais de 70% em Take-Away/Cafetaria face à semana homóloga.

Todavia os frescos caem (4%), mas menos que a média total do mercado.

Aliás, nos frescos há algumas subidas a assinalar, quer nas frutas, quer nos legumes. A compra de laranja disparou 76%, a de limão 43% e a de tangerinas e clementinas 36%. Já a compra de legumes no geral subiu 11%, empurrada pelas courgettes (+59%) e pelo alho seco (+47%).

O maior tempo passado em casa nota-se também no consumo de produtos para a higiene, saúde e limpeza do lar, registando-se crescimentos significativos em Acessórios de Limpeza (+44%), Limpeza do Lar (+20%), Cuidados de Saúde (+9%), entre outras categorias, nota a Nielsen.