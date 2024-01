De acordo com a SIBS Analytics, no último mês de 2022, as compras ‘online’ aumentaram 37,9%, enquanto as compras em loja registaram uma subida de 12,5% face ao mesmo mês de 2022.

“O comércio online continua a registar uma trajetória de crescimento: os pagamentos online pesam já 18% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2023, mais três pontos percentuais do que no ano anterior”, refere a SIBS na análise hoje divulgada.

Quanto ao consumo nos dias que antecederam o Natal, a SIBS apontou que os dias 21, 22 e 23 de dezembro “registaram um volume maior de operações”, com uma média diária de oito milhões de operações.

O pico de operações foi detetado às 12:13 de dia 23 de dezembro, com 393 transações por segundo.

Por categoria de produto, de acordo com a SIBS, os setores com maior crescimento no número de compras em dezembro face ao resto do ano foram casa e decoração (setor que cresceu 2,2 vezes), jogos e brinquedos (2,0 vezes), perfumaria e cosmética (1,9 vezes) e roupa e acessórios (1,8 vezes).

Também o número de compras físicas realizadas por portugueses no estrangeiro em dezembro cresceu, havendo um aumento de 11% em termos homólogos. No mesmo sentido, o número de compras com cartões estrangeiros em Portugal subiu 23%.

As compras em loja através do serviço MB Way cresceram 1,8 vezes, enquanto as compras ‘online’ subiram 1,7 vezes face ao mesmo período.