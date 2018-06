A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à compra pelo espanhol Abanca do negócio de retalho em Portugal do alemão Deutsche Bank, revela um aviso publicado por aquela autoridade.

A decisão de não oposição ao negócio foi tomada na quinta-feira, considerando a AdC que o negócio “não é suscetível de criar entraves significativos” à concorrência efetiva neste mercado.

Foi a 16 de maio que o espanhol Abanca notificou a Adc desta operação de concentração, resultante do controlo exclusivo sobre os ativos incluídos na atividade de “clientes particulares e comerciais” da sucursal portuguesa do banco alemão, mês e meio depois de a operação ter sido publicamente anunciada pelos espanhóis.

Os resultados líquidos do Deutsche Bank, no primeiro trimestre deste ano, caíram para 120 milhões de euros, menos 79% do que no mesmo período de 2017, enquanto o Abanca obteve, no passado trimestre, um lucro de 155,3 milhões de euros, mais 1,5% do que no mesmo período de 2017.

No anúncio de resultados, o banco espanhol defendeu que “a aquisição do Deutsche Bank Portugal PCC fortalece o modelo de negócio […], reforçando o posicionamento na venda de produtos de investimento (fundos, planos de poupança e seguros) e aumentando o seu volume de negócios em 6.500 milhões de euros”.

No início de abril, num encontro com jornalistas, o principal acionista e presidente do Abanca, Juan Carlos Escotet, escusou-se a revelar o valor do negócio, invocando ter sido pedida confidencialidade.

O grupo alemão Deutsche Bank tem vindo a desfazer-se de várias operações no estrangeiro, tendo sido anunciado em dezembro passado que os espanhóis do Santander ficariam com operações do Deutsche Bank na Polónia, um negócio a que também tinha concorrido o banco português BCP.

Mesmo com a venda da operação de retalho ao Abanca, o Deutsche Bank vai manter uma presença em Portugal, através da sucursal Deutsche Bank Portugal, que desenvolverá atividade ao nível da banca corporativa e de investimento, incluindo com serviços bancários a empresas nacionais e estrangeiras e ao Estado.