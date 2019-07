O vogal do regulador, que foi à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, deu conta do andamento deste processo, depois de questionado pelos deputados sobre a atuação da AdC no setor bancário.

Numa série de notas, projetadas na Comissão, Nuno Rocha de Carvalho mostrou os próximos passos neste processo, que se vem desenrolando já há vários anos e tem 15 entidades visadas, entre as quais os principais bancos portugueses.

Assim, segundo os dados do responsável, que está, aliás, de saída da Concorrência, a elaboração do projeto da decisão final está a decorrer desde agosto do ano passado, sendo que até 30 de junho deste ano tinham sido apresentados 24 recursos interlocutórios e o processo tinha sido suspenso várias vezes, devido a decisões judiciais.

Nuno Rocha de Carvalho adiantou depois que o projeto de decisão final será remetido ao BdP, "para parecer mais incorporação da pronúncia na decisão", segundo as mesmas notas, mas sem avançar datas concretas.

“Nós entendemos que os benefícios da concorrência para o setor financeiro são iguais aos outros”, salientou, garantindo que é preciso “desmistificar” que a estabilidade da banca não possa estar em sintonia com práticas concorrenciais.