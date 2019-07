O BCE publicou hoje a sua opinião sobre a recomendação do Conselho da União Europeia (UE) sobre a nomeação do futuro presidente da entidade.

O conselho de governadores, que hoje está reunido em Frankfurt, considera que Lagarde, francesa, é "uma pessoa de reconhecido prestígio e experiência profissional em assuntos monetários ou bancários", como exige o Artigo 283(2) do Tratado de funcionamento da UE.

Lagarde é diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) desde julho de 2011.

A nova presidente do BCE será nomeada pelo Conselho Europeu depois de conhecida a opinião do BCE e do Parlamento Europeu.