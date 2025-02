A Estée Lauder, que engloba as marcas de maquilhagem MAC, Clinique e Jo Malone, anunciou hoje uma redução de entre 5.800 a 7.000 postos de trabalho, depois de ter avançado com uma redistribuição de alguns trabalhadores em diversas áreas selecionadas, procedimento que espera que termine em 2026.

O grupo já tinha começado a eliminar entre 1.800 e 3.000 empregos em 2023 para combater o declínio nas vendas, de acordo com o The Wall Street Journal.

A empresa também sinalizou que espera que os lucros do terceiro trimestre sejam muito inferiores às expectativas, devido aos desafios no negócio de retalho de viagens na Ásia, especialmente lojas localizadas em aeroportos e destinos na Coreia e na China, relacionados com a “incerteza geopolítica mundial”.

O presidente e presidente executivo (CEO) Stéphane de La Faverie disse hoje que as tendências globais negativas no mercado asiático vão pressionar “significativamente” as vendas líquidas orgânicas, apesar da melhoria nos níveis de inventário no primeiro semestre do ano fiscal de 2025.

Além dos cortes de pessoal, o plano de recuperação envolve aumentar os investimentos em publicidade para conquistar novos clientes.

O último relatório trimestral da empresa revelou que teve um prejuízo de 590 milhões de dólares (568 milhões de euros) nos últimos três meses de 2024, com a receita a recuar 6%.